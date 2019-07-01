Москва, , 14:39 — REGNUM

Выдвижение секретаря астраханского отделения «Справедливой России», депутата Госдумы Олега Шеина на губернаторские выборы в Астраханской области вопреки воле партии сигнализирует о её системном кризисе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Не знаю, зачем Шеин это делает, потому что он прекрасно понимает: легитимного решения партийного о его выдвижении в этих условиях быть не может. Для самовыдвижения есть очень серьёзные риски, связанные прежде всего со сроками», — заявил Потуремский.

«То есть решить задачи со сбором подписей, фильтрами в оставшееся время крайне сложно. Для этого требуются исключительные усилия и готовность», — подчеркнул он.

Непростая ситуация с выдвижением Шеина сложилась в результате того, что продуманной стратегии действий в этих обстоятельствах нет как у самого Шеина, так и у его партии.

Он напомнил, что первоначально поддерживалась определённая интрига по поводу выдвижения Шеина, однако формальная процедура выдвижения от партии на федеральном уровне так и не состоялась.

«Я это связываю, скорее, с ситуацией внутри партии. На мой взгляд, «Справедливая Россия» находится в затяжном и системном кризисе», — считает он.

Ранее региональное отделение «Справедливой России» предложило кандидатуру секретаря астраханского отделения «Справедливой России», депутата Госдумы Олега Шеина в губернаторы, хотя эти действия не были согласованы президиумом центрального совета партии.