Москва, , 14:38 — REGNUM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил назначение бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны РФ. Такой указ пока не был подписан, сообщил Песков 1 июля журналистам.

Если бы президент Владимир Путин подписал указ о новом назначении Евкурова, тогда вы Кремль выпустил этот документ. Однако пока такого указа не выпускали, пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 55-летний Евкуров, руководивший Ингушентией с 2008 года, объявил об уходе в отставку. Глава государства принял отставку Евкурова 26 июня и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуд-Али Калиматова.

Позднее в некоторые издания сообщали, что Евкурова назначат заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.

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