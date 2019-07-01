Аддис-Абеба, , 14:36 — REGNUM

Около 250 человек были арестованы в связи с неудавшейся попыткой переворота в Эфиопии, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал.

Государственная компания телевещания Эфиопии не сообщила подробности о том, кого именно и когда задержали. По данным партии «Национальное движение Амхары» (NAMA), в среду, 26 июня, власти арестовали 56 ее членов в Аддис-Абебе.

Как сообщает RFI Kiswahili, среди остальных задержанных — мирные граждане, представители спецслужб, политики.

Шестеро задержанных были доставлены в суд Аддис-Абебы. В связи с участием в попытке переворота в регионе Амхара их обвинили в терроризме.

Как передавало ИА REGNUM, в субботу, 22 июня, в Эфиопии была осуществлена неудачная попытка переворота. Несмотря на пресечение действий злоумышленников, погибли несколько высокопоставленных руководителей штата Амхара. При попытке сопротивления во время ареста власти Эфиопии ликвидировали генерала Асамнью Циге, обвиняемого в перевороте. Несколько его сообщников также были задержаны.