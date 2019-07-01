Брюссель, , 14:28 — REGNUM

Глава Европейского Совета Дональд Туск приостановил саммит лидеров ЕС в Брюсселе, лидеры стран — членов союза не могут согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии, передает информагентство ANSA в понедельник, 1 июля.

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Против кандидатуры Франса Тиммерманса, которого поддерживает, в частности, Ангела Меркель, выступили лидеры 11 из 27 стран — членов ЕС, включая Италию, Польшу и Венгрию.

Меркель и ее союзники предложили выдвинуть Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, Манфреда Вебера — на пост главы Европарламента, представителя Франции — на пост главы Центробанка ЕС в 2019—2024 годах.

Переговоры возобновятся 2 июля.