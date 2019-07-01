Москва, , 14:25 — REGNUM

Трёхсторонний саммит по урегулированию конфликта в Сирии с участием лидеров России, Турции и Ирана состоится уже в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, возможность проведения этой встречи обсуждалась в японской Осаке в рамках саммита G20 на переговорах российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако пока дата саммита не определена.

«Есть понимание, что он (саммит — прим. ИА REGNUM ) состоится скоро, — сказал официальный представитель Кремля. — По мере того как будут подтверждены окончательные даты проведения этого саммита, мы проинформируем журналистов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз саммит лидеров РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию проходил в Сочи в середине февраля 2019 года. По оценке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, переговоры были конструктивными, эффективными и полезными. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что слаженная и активная работа по мирному урегулированию в Сирии позволит достичь нормализации обстановки в стране.

Напомним, первый саммит России, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи.