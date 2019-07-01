Улан-Батор, , 14:22 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамке своего визита в Монголию 1 июля встретился с президентом страны Халтмаагийном Баттулга.

В начале беседы президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отметил, что визит Болтона в Монголию означает, что США придает значение двусторонным отношениям и сотрудничеству, также подчеркнул важность компактного договора между Правительством Монголии и американской корпорацией «Вызовы тысячелетия» в сотрудничестве двух стран.

Джон Болтон в свою очередь заявил, что его визит является возможностью для обмена мнениями по вопросам углубления экономического и военного сотрудничества, и расшиения сотрудничества других отраслей.

Халтмаагийн Баттулга отметил, что закон о торговле с третьим соседом дает для Монголии возможность экспортировать в США трикотажную продукцию, тем самым увеличивая число рабочих мест и обеспечивая экономическую безопасность Монголии, и попросил Джона Болтона обратить внимание на проект закона.

В ходе встречи стороны обменивались мнениями в рамке возможностей по развитию сотрудничества двух стран, а также о региональной безопасности, в том числе обсудли вопросы энергетической области.

Советник президента США Джон Болтон прибыл с визитом в Монголию 30 июня. В ходе своего визита он встретился государственным секретарем МИД Дамдинсурэнгийном Даваасурэном, а сегодня провел переговоры с министром иностранных дел Монголии Дамдингийном Цогтбаатаром.

О своем визите Джон Болтон написал в Твиттер, что он ожидает от этого визита увеличение поддержки и возможностей в рамках экономики и безопасности в Монголии.