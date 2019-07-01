Челябинск, 1 июля 2019, 14:19 — REGNUM
В Челябинске штат подразделений мэрии города может быть сокращён. Преобразования проанонсировала врио мэра Наталья Котова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об изменениях было заявлено на прошедшем 1 июля аппаратном совещании. Руководителям структурных подразделений мэрии будут направлены письма с предложением пересмотреть штатную численность. Предстоит оценить эффективность каждого сотрудника.
Кроме того, Наталья Котова заявила журналистам о том, что начало оптимизации уже положено. В мэрии сокращены три штатные единицы.