Челябинск, , 14:19 — REGNUM

В Челябинске штат подразделений мэрии города может быть сокращён. Преобразования проанонсировала врио мэра Наталья Котова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об изменениях было заявлено на прошедшем 1 июля аппаратном совещании. Руководителям структурных подразделений мэрии будут направлены письма с предложением пересмотреть штатную численность. Предстоит оценить эффективность каждого сотрудника.

Кроме того, Наталья Котова заявила журналистам о том, что начало оптимизации уже положено. В мэрии сокращены три штатные единицы.