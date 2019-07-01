Киев, , 14:26 — REGNUM

307 из 450 действующих депутатов Верховной рады Украины баллотируются в новый состав парламента, заявил аналитик Гражданской сети «ОПОРА» Александр Неберикут во время пресс-конференции, сообщило 1 июня информационное агентство «Укринформ».

"Относительно структуры списков, структуры тех лиц, которые выдвинуты кандидатами как в многомандатном, так и одномандатных округах — есть 307 народных депутатов, то есть фактически две трети действующей Верховной рады повторно баллотируется на внеочередных выборах 2019 года», — рассказал он.

Треть депутатов баллотируется по спискам партий, а 192 — как самовыдвиженцы по одномандатным избирательным округам.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду должны состояться 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Комитета избирателей Украины заявили, что в выборах в Раду участвует всего 115 действующих депутатов.

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