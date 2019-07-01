1 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Новый президент Казахстана еще может всех удивить – либо по «сценарию Киргизии», либо по «сценарию России»

Евгения Ким, , 15:00 — REGNUM

«Предположу, что с точки зрения Елбасы — Токаев — фигура временная. Я не думаю, что Нурсултан Абишевич видит Касым-Жомарт Кемелевича в руководстве Казахстана через десть лет. И даже через пять», — заявил в интервью ИА REGNUM заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Евгения Ким: На фоне происходящего в Киргизии противостояния нынешнего и бывшего президентов, как Вы оцениваете передачу власти в Казахстане?

Андрей Грозин: Несмотря на скукоту, которая развернулась вокруг прошедших в Казахстане выборов — это историческое события для страны. Это первые выборы, где в бюллетени не было фамилии Назарбаев.

И совсем уж смешивать эти выборы с землей, наверное, не стоит. Это необходимая процедура, чтобы и население привыкло к тому, что и без Нурсултана Абишевича в стране есть жизнь, и внешние наблюдатели смотрели и делали выводы о том, что страна не развалилась и не прекратила свое существование.

Преуменьшать значение этих выборов было бы глупо. Хотя, наверное, и преувеличивать тоже не стоит. Казахстанская профильно-агитационная машина изо всех сил пыталась раздуть значение этого события, но получилось в итоге то, что мы имеем.

Истина лежит где-то посередине. С одной стороны ясно, что Нурсултан Назарбаев ушел, но ушел не очень далеко и держит руку на пульсе. С другой — понятно, что страна переживает новый этап своего существования.

Может быть, эти ощущения новизны во многом искусственны и придуманы. Но тем не менее Казахстан приучается жить без Назарбаева, и это правильно. Страна развивается, и ей необходимо идти дальше. Нельзя постоянно цепляться за всемирно-историческую роль без пяти минут Нобелевского лауреата. Хотя поезд ушел, и премию не дали, ну и ладно. Может быть, дадут второму президенту Касым-Жомарт Токаеву.

Он человек выдержанный, здравомыслящий. Недавно меня спрашивали журналисты, имеет ли смысл расценивать фигуру нового президента как сколько-нибудь самостоятельную. Я посоветовал им перечитать «Человека в футляре» Чехова и «Премудрого пескаря» Салтыкова-Щедрина. А с другой стороны посоветовал вспомнить старое выражение, что «в тихом омуте сами знаете кто водится».

Обычно, такие вот тихони склонны к тому, чтобы всех потом удивить.

Касым-Жомарт Токаев голосует на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан Akorda.kz

Евгения Ким: Что Вы имеете в виду?

Андрей Грозин: У Касым-Жомарт Токаева сохраняется возможность удивить и общество, и элиту Казахстана. Я не склонен думать, что он абсолютно управляемый, ведомый и так далее. Конечно, он управляемый и ведомый, но давайте не забывать, что еще не остыли избирательные бюллетени… Самое интересное начнется чуть позже. Может быть, не совсем так, как в Киргизии, но все может быть.

Евгения Ким: На постсоветском пространстве есть несколько вариантов операции «преемник», под какой шаблон больше всего подходит передача власти в Казахстане?

Андрей Грозин: Уже сейчас положение президентов в Казахстане сравнивают с президентством Дмитрия Медведева в России. Как после окончания срока его президентства окружение политика не хотело покидать насиженные гнезда и всеми силами, всеми своими конечностями цеплялось за кабинеты. Они очень не хотели съезжать, когда пришло время.

То же самое может произойти и с Касым-Жомарт Токаевым. У него тоже со временем образуется «только его» окружение и люди. Кого-то он заберет из МИДа Казахстана, кого-то уже переводит из Сената.

По большому счету, старая избитая фраза «короля делает свита» в данном случае не теряет актуальности.

Поэтому, каким бы амбициозным или неамбициозным Токаев ни был, но вокруг него постепенно нарастет стая товарищей, которые будут с каждым месяцем и годом становиться все более и более самостоятельными. И как бы из канцелярии первого президента не пытались этими товарищами руководить, просто в силу технических особенностей, времени и так далее, это будет делать все сложнее и сложнее.

Со временем Токаев приобретет значимую долю самостоятельности. И тут главный вопрос — совпадет ли завершающая фаза транзита со сценариями в голове Нурсултана Абишевича?

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

Евгения Ким: О каких сценариях Вы говорите?

Андрей Грозин: Мне кажется, что с точки зрения Назарбаева — Токаев — фигура временная. Я не думаю, что Нурсултан Абишевич видит Касым-Жомарт Кемелевича в руководстве Казахстана через десять лет. И даже через пять.

Все-таки Токаев — это фигура недолговременная. Это человек, который должен выполнить определенные функции, сыграть определенную роль, а потом передать власть «нагыз» («настоящему») президенту.

А Токаев, при всем желании, «шала» — «ненастоящий» президент. Сколько он будет у власти в Казахстане — зависит от его активности и еще кучи дополнительных факторов. Более-менее точные прогнозы можно будет сделать летом 2020 года, то есть уже через год после проведенных президентских выборов.

Евгения Ким: Кого в этом случае можно будет считать настоящим президентом?

Андрей Грозин: Предполагаю, что настоящий президент может быть связан кровным родством с Елбасы. Лично я бы поставил на ближайших родственников уровня племянников.