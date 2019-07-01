Киев, 1 июля 2019, 14:08 — REGNUM
Верховная рада Украины не позволит вернуть русскому языку статус регионального на Донбассе. Об этом 1 июля заявил на заседании согласительного совета Рады спикер парламента Андрей Парубий, комментируя предложение главы Офиса президента Андрея Богдана вернуть русскому языку статус регионального на Донбассе.
В свою очередь глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов назвал это «действиями реваншистов».
Напомним, в июле 2012 года парламент Украины приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики», авторами которого были депутаты «регионалы» Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Основному закону, поскольку он был принят с нарушением процедуры голосования.
25 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон предусматривает, что украинский — единственный государственный язык на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку статуса регионального на Донбассе при условии, что отдельные регионы Донбасса вернутся под контроль Киева.
При этом он напомнил, что большинство украинских солдат, которые защищают Донбасс, говорят на русском языке.