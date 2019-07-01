Киев, , 14:08 — REGNUM

Верховная рада Украины не позволит вернуть русскому языку статус регионального на Донбассе. Об этом 1 июля заявил на заседании согласительного совета Рады спикер парламента Андрей Парубий, комментируя предложение главы Офиса президента Андрея Богдана вернуть русскому языку статус регионального на Донбассе.

«Я с удивлением прочитал интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана… Он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки. Хочу подчеркнуть, что Верховная рада совсем недавно приняла закон о единственном государственном языке, и мы не позволим вернуться ко временам закона «Колесниченко — Кивалова», который под видом региональных языков ставил своей целью просто уничтожить украинский язык в Украине», — сказал Парубий.

В свою очередь глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов назвал это «действиями реваншистов».

«Реваншисты делают все возможное, чтобы вернуть Украине статус бесправного сателлита Кремля… Сегодня есть угроза, что основополагающие статьи Конституции, которые определяют наше государство как суверенную, демократическую и европейскую страну, могут поддаться ревизии. Сегодня защитить Конституцию значит защитить Украину от реванша прокремлевских сил… Сегодня под угрозой все достояния, которые значительно продвинули нас к Европе и отдалили от Кремля», — добавил Герасимов.

Напомним, в июле 2012 года парламент Украины приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики», авторами которого были депутаты «регионалы» Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Основному закону, поскольку он был принят с нарушением процедуры голосования.

25 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон предусматривает, что украинский — единственный государственный язык на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку статуса регионального на Донбассе при условии, что отдельные регионы Донбасса вернутся под контроль Киева.

«Я сам из Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать… Региональные языки — наверное. Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал Богдан.

При этом он напомнил, что большинство украинских солдат, которые защищают Донбасс, говорят на русском языке.