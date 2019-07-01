Ашхабад, , 14:06 — REGNUM

В столице Туркмении представили написанную президентом Гурбангулы Бердымухамедовым вторую книгу «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», изданную на турецком и украинском языках, сообщает «Turkmenistan.ru».

Участвовавшие в мероприятии руководители туркменских министерств и ведомств, студенты и преподаватели вузов, а также представители иностранных посольств и консульств отметили, что эта книга отражает концепцию современного развития Туркмении.

Также туркменские чиновники подчеркнули, что анализ феномена Великого Шелкового пути, способствовавшего развитию экономических, политических и культурных связей между Востоком и Западом, обосновывает роль современной Туркмении общемировых интеграционных процессах.

ИА REGNUM напоминает, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов является автором более чем 40 книг, посвященных военному делу, искусству, здравоохранению и образовательной сфере, водным проблемам и экологии, лечебным растениям, коневодству и туркменским коврам.

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