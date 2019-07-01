Москва, , 14:04 — REGNUM

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского потенциально возможны, однако «встреча ради встречи» никому не нужна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля журналистам, говоря о перспективах встречи лидеров двух стран.

Он отметил прагматизм российского лидера в подходе к внешней политике, тем более к отношениям с Украиной. Нужна встреча ради результата, но пока в повестке дня остается много вопросов о подходах украинского руководства к решению наиболее актуальных проблем.

В первую очередь это минские договоренности и прямые контакты с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик, уточнил Песков.

Путин не отвергает возможность встречи с Зеленским, однако он должен понять стратегическую линию украинского лидера. Ранее имели место противоречивые заявления, напомнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал переговоры лидеров России и Украины выгодными для российской стороны. Данилюк объяснил это внутренними процессами в РФ и «влиянием санкций».

Читайте также: Глава СНБО считает реальной встречу Путина и Зеленского