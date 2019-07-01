Москва, , 14:01 — REGNUM

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе очень талантлива, но, по всей видимости, «много не знает в плане политики». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ исполнительницы выступать в России.

Нино Катамадзе (сс) Frolzart

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При этом официальный представитель Кремля выразил готовность дать разъяснения певице по политическим аспектам обострения отношений Москвы и Тбилиси.

«Если у неё будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, при этом «вообще не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более если те агрессивные действия направлены» против российских парламентариев.

«Мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», — отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе на странице в соцсети Facebook сообщила, что она больше не планирует выступать в Российской Федерации, а выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве было её последним концертом в России. Позднее эта запись в соцсети со страницы певицы исчезла.

Комментируя заявление Катамадзе, председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что грузинская певица имеет полное право отказаться от выступления в России, так же как и у России есть право «не приглашать на выступления и концерты таких исполнителей». «Легко обойдёмся. Невелика потеря», — отметил Пушков.

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