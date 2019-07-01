Таллин, , 14:00 — REGNUM

Соглашение о поставках автоматического оружия будет подписано сегодня, 1 июля, между государственным центром оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и американским производителем оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT), сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Согласно рамочному договору, Эстония в течении семи лет сможет закупать автоматического оружие и комплектующие к нему на общую сумму 75 млн евро. В конце 2019 года первые партии оружия — 16 тыс. автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм — будут поставлены в Эстонию для Скаутского батальона.

Последующие поставки будут предназначены для 1-ой и 2-ой пехотной бригады и для Союза обороны Эстонии (Кайтселийт). Оружие, купленной в рамках данного договора также будет предназначаться для департамента полиции и погранохраны и для учреждений Министерства юстиций.