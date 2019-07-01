Калининград, 1 июля 2019, 13:56 — REGNUM
На сайте Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ сегодня, 1 июля, заработала специальная форма для оформления бесплатных электронных виз в Калининградскую область для граждан из 53 стран.
Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней, соответственно первые иностранцы, которые ей воспользуются, въедут в регион уже на этой неделе.
Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области рассчитывают, что с введением бесплатных электронных виз в регион значительно увеличится поток туристов. Бесплатные электронные визы смогут оформлять большинство граждан ЕС. В список не вошли граждане Великобритании. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.
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