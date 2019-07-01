Киев, , 13:59 — REGNUM

Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».

«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?», — отметил он.

Если данное решение всё же будет принято, то СНБО будет его реализовывать, подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилюк заявил, что выполнение в полном объёме Минских соглашений соответствует интересам Украины.

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Напомним, по состоянию на средину июня украинские пограничники не пустили в страну почти 3,4 тыс. граждан России.

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