Ивано-Франковск, Украина, , 13:40 — REGNUM

В селе Тышковицы Ивано-Франковской области открыли музей-резиденцию семьи Шухевичей, сообщило 1 июля информационное агентство УНИАН.

Открытие музея приурочили ко дню рождения самого известного представителя семьи — Романа Шухевича, который во время Великой Отечественной войны командовал батальоном вермахта «Нахтигаль», а затем формированиями ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В экспозиции музея представлены личные вещи членов семьи Шухевичей, а также воссозданы интерьеры, в которых они жили и работали.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня во Львове состоялось шествие представителей неонацистских организаций, участники которого несли в руках портреты главарей украинского националистического движения — Степана Бандеры, Романа Шухевича и Ярослава Стецько.

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