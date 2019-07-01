Воронеж, , 13:24 — REGNUM

Сергей Корчевников назначен на должность руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области с 1 июля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Соответствующий указ о назначении подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Корчевников назначается на срок полномочий губернатора Воронежской области.

Отметим, что ранее Сергей Корчевников занимал должность руководителя управы Ленинского района города Воронежа. На посту руководителя департамента предпринимательства он сменил Галину Абричкину, уволившуюся в мае по собственному желанию.