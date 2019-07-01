Варшава, , 13:15 — REGNUM

В данный момент на польской территории развернуто около четырех с половиной тысяч американских военных. Они входят в состав бронетанковой бригады ВС США и многонациональной батальонной группы. В скором будущем это количество будет увеличено еще на одну тысячу человек. Также достигнута договоренность между Польшей и Соединенными Штатами разместить одну эскадрилью разведывательных БПЛА MQ-9.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, в третьем квартале 2019 года планируется подписать с США соглашение о создании для их вооруженных сил центра боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Предназначен этот центр для боевой подготовки военнослужащих США, чтобы им не было необходимости перемещаться в Германию, а проходить подготовку на месте, в Польше. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Следует отметить, что данное действие идет в рамках политики военного сотрудничества Польши и США, заложенной в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. В этом документе отмечается геостратегическое положение и возможности ВС Польши, а также её ключевая роль «в преодолении российской агрессии против союзников по НАТО в Центральной и Восточной Европе».