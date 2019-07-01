Киншаса, , 13:12 — REGNUM

Полиция города Киншаса применила слезоточивый газ для разгона демонстрации сторонников оппозиции под предводительством кандидата в президенты Мартина Фаюлу. Сообщается об одном погибшем в городе Гома, где также прошли акции протеста, передает RFI Kiswahili.

Демонстрация была организована Мартином Фаюлу и Жан-Пьером Бембой, который недавно прибыл из Бельгии, с тем чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов, прошедших в декабре 2018 года. Оппозиция продолжает отрицать победу Феликса Чисекеди.

По информации издания, в начале акции протеста в воскресенье, 30 июня, автомобили Фаюлу и бывшего премьер-министра Адольфа Музито, который также принял участие в демонстрации, были перехвачены полицией. В операции участвовали более 50 полицейских.

В интервью телеканалу France 24 президент Феликс Чисекеди заявил, что поддерживает действия полиции по разгону демонстрации, а также выразил опасения в связи с возможным началом массовых беспорядков.