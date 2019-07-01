Киев, , 13:08 — REGNUM

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент не допустит возврата к закону о региональных языках на Украине. Об этом он заявил 1 июля на заседании Согласительного совета, сообщило информационное агентство УНИАН.

Русский язык

«Мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык на Украине», — отметил он.

Таким образом, Парубий отреагировал на интервью главы офиса президента Украины Андрея Богдана, в котором тот допустил предоставления русскому языку в Донбассе статуса регионального, а также признал, что «украинской» по большому счёту является только Западная Украина.

Напомним, с 2012 года на Украине действовал закон, предусматривавший официальное двуязычие в регионах, где доля национального «меньшинства» превышала 10%. В начале 2018 года этот закон был признан не соответствующим конституции, а позже был принят закон о тотальной украинизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что выполнение Минских соглашений, включая предоставление особого статуса Донбассу, соответствует интересам Украины.

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