Элиста, , 12:54 — REGNUM

Шесть кандидатов на пост главы Калмыкии выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах. Этап выдвижения кандидатов завершился 1 июля.

Документы на выдвижение представили врио главы Республики Бату Хасиков («Единая Россия»), депутат Народного хурала Намсыр Манджиев (КПРФ), председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Батар Мучаев, координатор регионального отделения партии ЛДПР Петр Вышкварок, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия «Наталья Манжикова и предприниматель Эрдни Бодгаева (партия «Защитники Отечества»).

Для получения статуса зарегистрированного кандидата претендентам на пост главы Калмыкии предстоит пройти муниципальный фильтр — до 24 июля они должны представить 9% подписей депутатов и глав муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Калмыкии состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. С 20 марта обязанности главы республики исполняет Бату Хасиков, сменивший в должности Алексея Орлова. В последний раз жители Калмыкии выбирали руководителя республики в сентябре 2014 года, тогда за Орлова проголосовали более 82% жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Хасиков подал документы на выдвижение на выборы главы Калмыкии