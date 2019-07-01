Москва, , 12:51 — REGNUM

Межпарламентское взаимодействие должно быть направлено на то, чтобы не допустить появления политически мотивированных ограничений в отношении представителей той или иной страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первом пленарном заседании Второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, что была спровоцирована русофобским меньшинством в Парламентской ассамблее Совета Европы больше никогда и нигде больше не будет повторяться. Я убеждён, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось», — заявил Лавров.

По его словам, обсуждение правовых аспектов международного сотрудничества особенно востребованно в ситуации, когда отдельные страны — члены ООН в обход Совета Безопасности вводят односторонние нелегитимные санкции, включая дискриминационные ограничения в отношении парламентариев.

Он подчеркнул, что ответственные политики не должны жертвовать «коллективными интересами своих граждан ради сомнительных сиюминутных геополитических дивидендов».

«Использование политически мотивированных рестрикций, тем более создание препятствий на пути полноценного участия парламентской делегации в работе многосторонних объединений считаем недопустимым», — указал Лавров.

В Москве по инициативе Госдумы проходит второй Международный форум «Развитие парламентаризма», в нем участвуют гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума принимают участие 41 спикер национальных парламентов.

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