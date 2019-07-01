Киев, , 12:48 — REGNUM

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского реальна. Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

По его словам, которые приводит портал Liga.net, в настоящий момент переговоры могут быть выгодны для России, поскольку «там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций».

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Данилюк также отметил, что сейчас «никто не верит» в то, что главы двух государств «встретятся и решат все проблемы».

«Но заложников и военнопленных нужно освобождать», — добавил секретарь СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по международным вопросам Ирина Верещук заявила, что Киеву не нужно инициировать встречу президентов Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, поскольку украинская сторона к ней не готова.

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Говоря о заявлении министра иностранных дел Украины Павла Климикна о якобы будущей встрече Зеленского с Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке, эксперт назвала это сообщение «информационным вбросом, который сыграл против Зеленского».

Напомним, в ходе предвыборной компании Зеленский не раз говорил, что готов к прямым переговорам с Россией, но после инаугурации эта тема больше не поднималась.