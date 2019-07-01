Мадрид, , 12:53 — REGNUM

Правительство Испании подаст официальную жалобу в Ватикан на заявления папского нунция об эксгумации тела каудильо Франсиско Франко. Об этом 1 июля заявила исполняющая обязанности вице-премьера Кармен Кальво, пишет газета ABC.

«Они получат весомый ответ от испанского государства», — пообещала Кальво.

По ее словам, папский посол Ренцо Фратини продемонстрировал «очевидное» вмешательство в дела Испании и выступил против ее закона.

Речь идет о недавнем интервью Фратини порталу Europa Press, в котором он подверг сомнению необходимость перезахоронения останков Франко.

«Есть так много проблем в мире и в Испании, зачем его воскрешать? Я говорю, что они воскресили Франко. Оставить его в покое было бы лучше. Большинство людей, политиков придерживаются этой идеи, потому что прошло 40 лет с его смерти. Что сделано — то сделано, Господь рассудит. Воспоминание о том, что спровоцировало гражданскую войну, не поможет жить лучше», — сказал нунций.

Как сообщало ИА REGNUM, решение перезахоронить останки генералиссимуса было объявлено с первых дней работы правительства социалистов, пришедших к власти в июне 2018 года. Его цель — превратить мемориал Долина Павших, где находится могила Франко, в «место примирения» испанского народа и сделать невозможным паломничество правых радикалов к месту захоронения. На пути реализации задачи встало множество проблем, в том числе несогласие потомков Франко и трудности с выбором нового места упокоения.