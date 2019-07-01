Сан-Сальвадор, , 13:29 — REGNUM

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что власти страны несут ответственность за гибель отца и дочери, которые утонули, пытаясь добраться до США. Об этом 1 июля передает телерадиокомпания ВВС.

В интервью ВВС Букеле сказал, что его правительство обязано в первую очередь решить проблемы, связанные с миграцией.

Букеле, вступивший в должность месяц назад, пообещал сделать Сальвадор более «безопасным и благополучным местом».

Тела Оскара Мартинеса и его дочери, утонувших в конце июня, были доставлены на родину для захоронения. Фотография с места трагедии потрясла мир и вновь разожгла дебаты о нелегальной иммиграции.

Президент Букеле сказал, что погибшие бежали из Сальвадора, а не из Соединенных Штатов. «Люди не покидают свои дома, потому им так хочется, люди покидают свои дома, потому что им приходится», — сказал он.