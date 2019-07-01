Джакарта, , 12:57 — REGNUM

Правительство Индонезии поддержит Саудовскую Аравию, которая возглавит «Группу двадцати» (G20) в 2020 году, сообщает Antaranews.

«В следующем году Саудовская Аравия примет саммит G20, будет председателем «Большой двадцатки», а Индонезия окажет ей полную поддержку», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Ожидается, что первая встреча G20 в арабском мире состоится в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-й по счету саммит глав государств и правительств «Большой двадцатки» прошел 28−29 июня в японском городе Осака.

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