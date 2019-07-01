1 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 12:40 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

После встречи президента США Дональда Трампа со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Осаке многие эксперты предчувствовали сенсацию, связанную с дальнейшем развитием отношений между США и Турцией в связи с покупкой Анкарой российской системы ЗРК С-400.

Накануне в формате подготовки к встрече президентов США и Турции на саммите G20 состоялись переговоры исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которых американская сторона вновь заявила, что «если Анкара осуществит закупку российских систем противоракетной обороны, то столкнется с экономическими санкциями и ей не позволят закупать высокотехнологичные истребители F-35». Чуть ранее с угрозам в адрес Турции выступила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. По ее словам, в отношении Турции «может быть применен закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который запрещает крупные закупки российской военной техники».

Было очевидно, что Эрдоган в выстраивании отношений с США главную ставку делает только на Трампа. Он пошел ему навстречу, освободив из заключения Серкана Гельге — гражданина США турецкого происхождения. Напомним, что бывшего научного сотрудника НАТО арестовали почти три года назад, обвинив его в участии в неудавшемся военном перевороте в 2016 году. Эрдоган предлагал создать совместную рабочую группу по поводу закупки С-400 для того, чтобы развеять опасения, что этот комплекс является проблемой для безопасности НАТО, откровенно намекал на то, что Трамп и его окружении не одно и то же, что именно с Трампом ему удастся достигнуть необходимых договоренностей и избежать раскола в отношениях между двумя союзниками по НАТО. «Я убежден, что моя встреча с президентом США Трампом в ходе саммита «Большой двадцатки» сыграет важную роль в плане преодоления тупиковой ситуации в наших двусторонних отношениях и укрепления нашего сотрудничества», — заявил Эрдоган в интервью изданию Nikkei Asian Review.

Состоялся также телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом, после чего президент Турции ошарашил журналистов неожиданной новостью. Прежде всего он сообщил, что у него «не сложилось впечатление, что США введут санкции против Турции». Затем он сообщил, что российская система С-400 будет поставлена в Турцию в первой половине июля. Но самое главное было в том, что Эрдоган заявил, что на июль месяц намечен визит Трампа в Турцию. Если такое действительно состоится, то фактор визита президента США и появление там российских ракет может создать в регионе в целом самый невероятный синергетический политический эффект. И что в результате? По всем признакам Эрдогану удалось удачно проскочить острый поворот с Трампом, который также решил не отталкивать полностью своего союзника. При этом было найдено оригинальное решение.

Эрдоган после переговоров с Трампом на итоговой пресс-конференции на саммите G20 заявил, что «США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400» потому что «санкции неуместны между двум стратегическим партнерами». Что касается Трампа, то в сложившейся ситуации он во всем обвинил окружение президента Барака Обамы, которое «нечестно повело себя по отношению к Турции» и Эрдоган «вынужден был обратиться к России». «Эрдоган заключил соглашение, потратил деньги, вложил много денег, — рассуждал Трамп. — Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО. Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним (Эрдоганом — С.Т.) повели себя очень нечестно». Более того, говоря о возможности отказа США в приобретения Турцией американских истребителей — бомбардировщиков F-35, то Трамп также отметил, что «на самом деле это не вина Эрдогана».

Трамп не первый раз обвиняет своего предшественника Обаму во всех грехах, хотя реальными санкциями в адрес Турции угрожает сегодня все же его администрация. Более того, Трамп обвиняет Обаму и по Сирии, хотя ни на йоту не отступает от поддержки сирийских курдов, против чего выступает Анкара. Но в данном случае Трамп фактически признал, что проблема с приобретением Турцией российских С-400 не является для него принципиальной. Ему хорошо известно, что два F-16 американского производства, оказавшиеся в руках мятежников во время попытки переворота июля 2016 года, были очень близки к тому, чтобы сбить летевший в Стамбул самолет Эрдогана. Другие F-16 бомбили турецкий парламент. Во время попытки переворота в 2016 году турки заметили парадоксальную вещь: у Турции нет эффективного механизма защиты от своего собственного оружия американского производства. Поэтому Эрдоган лично заинтересован в покупке С-400, которые не являются натовскими и могут помешать его свержению в случае будущего переворота.

Теперь, как пишет в этой связи американское издание The National Interest, «Трамп не желает опустить свои отношения с Эрдоганом до низшей отметки и отталкивать Турцию от Запада», хотя ранее грозился «опустошить турецкую экономику». Вот почему внешне складывается ощущение, что Эрдоган в дуэли с Трампом одержал важную для себя политическую победу, сохранив соглашение о поставках российских ракет С-400, не разрывая при этом свои отношения с союзниками по НАТО и сохраняя «лицо» перед Россией. Другой вариант: Трамп сознательно стал подыгрывать Эрдогану, что наверняка связано с его стратегией действий на Ближнем Востоке. Дело в том, как считает турецкое издание Türkiye, США стали серьезно опасаться возможности изменения стратегической расстановки сил в этом регионе в случае появления военно-стратегического альянса Россия — Турция — Иран.

«Учитывая ресурсы этих стран, обширное географическое пространство, отделяющее Атлантический и Азиатско-Тихоокеанский центры силы друг от друга, демографические структуры трех государств, контролируемые ими стратегические регионы, а также ядерный потенциал России, в Евразии может возникнуть важный центр силы, а в мире — трехполярная структура, — пишет Türkiye. — Такое развитие событий предвещает геополитическую катастрофу для США». Поэтому перед США стоит задача вырвать из такой предполагаемой триады Турцию, пока она не переступила «красную линию». Следовательно, перспектива введения США ограничительных мер против Турции станет сужаться. Посмотрим, что будет дальше.