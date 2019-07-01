Рига, , 12:36 — REGNUM

Пришедший с визитом в Ригу американский десантный корабль Fort McHenry невольно подтверждает «мифы российской пропаганды» о ненадлежащем состоянии вооружений НАТО. Дело в том, что корабль покрашен свежей краской только с левого борта, который обращён к пристани. А с другой стороны через реку Даугаву или с Вантового моста можно увидеть огромные ржавые потёки на корпусе.

Как пишет издание «Голос Балтии», по-видимому, в американском флоте торгуют краской «налево». Или все шутки об армейской показухе из российского сериала «ДМБ» списаны с американской действительности?

Корабль Соединённых Штатов (USS) Fort McHenry (LSD-43) типа Whidbey Island был введён в строй в 1987 году. Он назван в честь обороны форта Макгенри в Балтиморе, штат Мэриленд, от нападения британского флота в 1814 году. Водоизмещение — 16 тысяч тонн, экипаж — 413 человек и до 404 человек десанта. Может брать на борт 5 десантных лодок LCAC или 21 лодку типа LCM-6s, и до 3 вертолетов. Вооружение — оборонительное. Корабль принимал участие в операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Корабль с батальоном морской пехоты на борту зашёл в Ригу после окончания учений НАТО Baltops 2019, в которых участвовало 50 кораблей, 2 подлодки, 36 летательных аппаратов и 8 600 военнослужащих. Странно, что при таком состоянии матчасти, никто не затонул.