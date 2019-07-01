Киев, , 12:41 — REGNUM

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что Россия вернулась в ПАСЕ из-за поведения экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом чиновник заявил 1 июля в интервью «РБК-Украина».

"Реакция ПАСЕ — это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением, он боролся с датой его вынесения», — рассказал Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ является первым шагом на пути признания Крыма регионом России.

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Напомним, страны-участницы ПАСЕ не признают Крым территорией России, хотя регион вошёл в состав РФ весной 2014 года после проведения референдума по данному вопросу.