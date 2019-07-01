Киев, , 12:41 — REGNUM

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине в случае, если права российской делегации в ассамблее будут полностью восстановлены. Об этом он заявил 1 июля на заседании с участием руководителей парламентских фракций и групп.

Парубий назвал целесообразным отказ от наблюдателей, дабы не позволить российским представителям определять «демократичность украинских выборов». Он выразил надежду, что такое предложение поддержат профильный комитет Рады и главы парламентских фракций.

Парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. Позднее, 30 июня, маршал польского сената Станислав Корчевский заявил, что Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия работают над совместной резолюцией против возвращения России в ПАСЕ.

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