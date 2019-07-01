Киев, , 12:31 — REGNUM

В Одессе сегодня, 1 июля, стартовали международные военные учения «Си Бриз — 2019» — самые масштабные военные учения, которые проходят на Украине.

В полевом лагере Международных сил уже состоялось торжественное построение подразделений, которые примут участие в учениях «Си Бриз-2019», сообщает пресс-служба украинского Минобороны. Ведомство рапортует, что на флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM

Минобороны Украины отмечает, что в этом году настоящей новацией учений станет отработка «речного элемента».

«По легенде учений противник будет пытаться заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря», — объясняет ведомство.

ИА REGNUMнапоминает, что учения «Си Бриз-2019» пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнят задачи по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой.

«Главным преимуществом нынешних учений будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, ведь военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО, где только это возможно — на море, суше, в воздухе и под водой… Всего планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран», — заявлял первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в апреле, когда в Одессе состоялась заключительная конференция по планированию украинского-американских учений.