Киев, , 12:30 — REGNUM

С 2014 года Украина убила и искалечила десятки тысяч жителей Донбасса, властям этого государства придется за это отвечать, и одним «разрешением» использовать русский язык отделаться не получится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 июля, комментируя высказывания главы администрации президента Украины Андрея Богдана.

Как сообщалось ранее, Богдан заявил, что на территориях Донецкой и Луганской областей русский язык должен получить статус регионального, но не второго государственного, «при условии, что после этого они — территория Украины».

Если «заставлять всех разговаривать по-украински», территория Украины может ужаться до трех западных областей, отметил также Богдан, отвечая на вопрос, может ли русский язык получить аналогичный статус в Харьковской и Одесской областях. Нужно «искать компромиссы, а не навязывать всем мнение какой-то части Украины», сказал он.

«Трудно понять, чего хочет добиться глава администрации президента Украины Андрей Богдан, заявляя, что Донецк и Луганск могут «получить разрешение использовать русский язык в качестве официального, если они будут в составе Незалежной». Чтобы что-то разрешать, сначала надо убедиться в своей способности это запретить и осуществить этот запрет на практике. Запретить использовать русский язык в Донецке и Луганске Киев сегодня не может и никогда не мог. Так зачем сотрясать воздух?

Воздух сотрясается для того, чтобы продемонстрировать якобы имеющуюся готовность Киева выполнять Минские договорённости. Готовность эта, однако, липовая. Киев не готов ни садиться за стол переговоров с руководством ДНР и ЛНР, ни реально уважать волеизъявление жителей Донбасса.

Да и последствия такого заявления по языку для других регионов Украины глава администрации Владимира Зеленского просчитал плохо. Если ты готов говорить о таком праве для донбассцев, то почему его не дать уже сейчас жителям Харькова, Одессы, Николаева… Потому что они ещё пока не взяли в руки оружие? Так что же, их за это наказывать?

Суть, однако, не в этом. И не в том, что, как говорит Андрей Богдан, «непринятие этого решения угробит еще 15 тысяч наших граждан». Суть в том, что десятки тысяч жителей Донбасса и других регионов с 2014 года украинскими шовинистами уже убиты и искалечены. За это придётся отвечать. Одним разрешением на использование русского языка Киеву не отделаться», — отметил Михаил Демурин.