Москва, , 12:24 — REGNUM

Парламентариям всех стран необходимо работать над повышением авторитета парламентаризма, чтобы он мог обеспечить решение наиболее важных глобальных вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, открывающего второй Международный форум «Развитие парламентаризма».

«Задача межпарламентских структур — заниматься выработкой решений вопросов, которые волнуют наши страны. А мы с вами зачастую видим на практике, что есть две крайности — с одной стороны, это парламентский туризм, а с другой — политизация и демагогичные решения. Ни одно, ни другое не способствует росту авторитета парламентаризма и тем более решению вопросов, которые накопились в каждой стране и в целом в мировом сообществе», — заявил Володин.

В связи с этим, уверен он, парламентам разных стран необходима совместная работа над общими принципами законодательства.

«Было бы правильно, чтобы мы определили приоритеты, среди которых формирование модельного законодательства, решение вопросов гармонизации законодательства по таким ключевым вопросам и вызовам современности как противодействие терроризму, наркотрафику, незаконной миграции. Именно из-за нестыковки законов, из-за разночтений, представителям террористических организаций сегодня удается уходить от ответственности. Именно по этой причине у нас нет формирования единых списков террористических организаций, которые мы должны отнести по единым критериям и требованиям», — подчеркнул Володин.

В Москве 1−3 июля проходит второй Международный форум «Развитие парламентаризма» по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают представители 132 стран, среди которых спикеры парламентов 41 страны.

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