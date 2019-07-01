Киев, , 12:18 — REGNUM

«Киеву нужно отказаться от «Нормандского» и «Минского» форматов переговоров по Донбассу, поскольку они не способствуют установлению мира и возврату украинских территорий». Об этом 30 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского инициировать начало «будапештского формата» переговоров.

«Сейчас Зеленскому и стране нужно думать о смене формата. Есть страны, которые обещали нам территориальную целостность. Кроме того, эти страны обещали нам, что в отношении нас не будет применяться экономическое и энергетическое давление… Нужно менять «Нормандский формат», где давно сидят друзья не Украины, а России, на будапештский формат. Нужно вводить туда тех, кто обещал нам территориальную целостность, тех же американцев», — призвал Билецкий.

Он назвал минские соглашения «единственной мирной туалетной бумажкой», которую Киев подписал. При этом Билецкий считает, что в последнее время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «стали адвокатами Кремля».

«Те люди, которых мы назначили адвокатами, кстати, это сделал лично Порошенко, они сейчас работают адвокатами не Украины, а России. Тот мир, которого мы добиваемся в «Минском формате» и «Нормандском формате» будет для Украины ужасным. Мы не получим территории, мы не получим мир. Мы получим ситуацию как с Северным Кипром, когда конфликт будет заморожен на десятилетия. Он будет продолжаться, но в значительной мере будет заморожен. Это не даст Украине развиваться ни экономически, ни социально», — добавил Билецкий.

Как сообщалось, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Украина будет использовать международных посредников для переговоров с Россией.

«Будем все еще использовать международных посредников», — рассказал Богдан. Он сообщил, что международные партнеры Украины готовы вести переговоры только в «Нормандском формате».

Ранее во время саммита G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились сохранить «Нормандский формат» переговоров.

«Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем… Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, вчетвером», — сказал Путин.

Он считает, что «по конкретике нужно договориться нашим помощникам и МИДам».