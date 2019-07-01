Киев, 1 июля 2019, 12:18 — REGNUM
«Киеву нужно отказаться от «Нормандского» и «Минского» форматов переговоров по Донбассу, поскольку они не способствуют установлению мира и возврату украинских территорий». Об этом 30 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского инициировать начало «будапештского формата» переговоров.
Он назвал минские соглашения «единственной мирной туалетной бумажкой», которую Киев подписал. При этом Билецкий считает, что в последнее время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «стали адвокатами Кремля».
Как сообщалось, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Украина будет использовать международных посредников для переговоров с Россией.
Ранее во время саммита G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились сохранить «Нормандский формат» переговоров.
«Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем… Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, вчетвером», — сказал Путин.
Он считает, что «по конкретике нужно договориться нашим помощникам и МИДам».