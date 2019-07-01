Чита, , 12:21 — REGNUM

Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, недовольный решением врио губернатора Александра Осипова лишить министров и руководителей исполнительных органов власти персональных служебных машин, сегодня, 1 июля, безуспешно попытался вернуть старую схему пользования средствами передвижения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в правительстве региона.

Напомним, в начале июня 2019 года, выступая перед краевым парламентом с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства в 2018 году, глава региона заявил, что ожидания министров и кандидатов в министры о лёгкой работе на должностях не совпадают с тем, какие задачи ставит перед ними правительство.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов «Если вы хотите обогатиться, сладко пожить на этих должностях — не получится».

Далее последовало решение лишить министров и руководителей исполнительных органов власти персональных служебных машин из соображений экономии бюджетных средств. Чтобы воспользоваться служебным транспортом чиновники вот уже месяц подают заявки исключительно через диспетчера.

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Также известно, что до этого новшества Андрей Томских передвигался на служебном внедорожнике с закрепленным водителем.

«В правительстве не делают исключений ни для кого из сотрудников, поэтому отдельный служебный автомобиль министру выделять не будут», — сказал собеседник ZAB.RU в правительстве.