Сухум, , 12:13 — REGNUM

24 июля делегация Южной Осетии посетит Абхазию с рабочим визитом, во время которого планируется подписание соглашения. Между правительствами Абхазии и Южной Осетии будет заключено Соглашение о международном автомобильном сообщении, сообщает Апсныпресс.

С абхазской стороны документ подпишет начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия, со стороны Южной Осетии — председатель Комитета промышленности, энергетики и транспорта Батрадз Санакоев. Постановление о заключении Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Южная Осетия о международном автомобильном сообщении было принято в заседании кабинета министров Республики Абхазия 31 мая 2019 г.