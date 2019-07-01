Киев, , 12:27 — REGNUM

Реализация Минских соглашений — в интересах Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк 1 июля в интервью изданию «Левый берег».

«В принципе, мы хотим полностью реализовать «Минск» — это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории и считаю, что мы к этому готовы. В 2014 году сделать это было смерти подобно — мы бы как страна просто не выдержали, не смогли бы», — уверен он.

Данилюк также не стал отрицать необходимость выполнения ключевых положений Минских соглашений — амнистии участников боевых действий и предоставления Донбассу особого статуса:

«Давайте откровенно, часть законов во исполнение «Минска» приняты: специальный статус проголосован, амнистия проголосована», — отметил чиновник.

Данилюк уверен, что возвращение Донбасса не может обойтись без ввода миротворческих сил ООН в регион, а также полного разоружения сил ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык может стать региональным для Донбасса, если государственным останется украинский, а регион вернётся в состав Украины.

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