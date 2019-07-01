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Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как сообщает 1 июля газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России, они состоялись на прошедшей неделе.

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Кроме этого, в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) российские военные провели ещё две внешние инспекции в Турции и Румынии.

В свою очередь иностранные военные провели в России три инспекции. В частности, американские военные провели учения в рамках СНВ, Дания — в рамках Венского документа-2011, а Турция и Норвегия — в рамках Договора об открытом небе. Напомним, действующий двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года.

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По соглашению Россия и США должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Соглашение истекает в 2021 году.

Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что расценивает договор СНВ-3 неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать. В свою очередь президент РФ также не исключил возможность отказа Российской Федерации от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. При этом глава государства подчеркнул, что Москва неоднократно объявляла о готовности к диалогу, однако с РФ по данному вопросу никто не ведёт никаких переговоров.

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