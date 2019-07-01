Киев, , 12:09 — REGNUM

«Запад устал от противостояния с Россией, поэтому заставит Украину пойти на перемирие с Российской Федерацией». Об этом 30 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя возврат российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Если Запад договорится? А он идет к тому, что ему уже не хочется дальше воевать с Россией в гибридной войне, холодной войне и т.д. Тогда и нас заставят, будут подталкивать. Есть теория Талера, нобелевского лауреата, о том, как подталкивают к покупкам, чтобы человек купил тот или иной товар. Так и нас будут потихоньку подталкивать, чтобы мы тоже шли на перемирие», — прогнозирует Карасев.

По его словам, конфликт на Украине имеет «тройственную структуру».

«Наш конфликт он и внутренний, не надо говорить, что он только с Россией. Он и с Россией. А есть еще и конфликт России и Запада. У него тройная структура. Мы вынесли конфликт во вне, потому что не хотим его решать. Часто внутренний конфликт решается так: вот вам федерация, вот вам автономия. Мы не пошли таким путем», — рассказал Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая меняет санкционный механизм и позволяет России вернуться к работе в организации без ограничений права голоса. Инициаторами снятия ограничений с России стали Германия и Франция.