Москва, , 12:07 — REGNUM

Межпарламентские ассамблеи должны единым фронтом выступить против любых попыток дискриминации в отношении парламентариев, применения к ним санкций и ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании Второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давайте сделаем так, чтобы все парламенты мира приняли резолюции, постановления о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведём диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями — а их очень много разных, — чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями», — заявила Матвиенко.

«Направим все эти обращения в Организацию Объединённых Наций и будем настаивать на том, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в который бы была эта тема твёрдо прописана. Тогда у нас появится и международный инструментарий в борьбе с этими средневековыми подходами», — подчеркнула она.

Спикер Совета Федерации напомнила, что сегодня «некоторые государства позволяют себе ограничивать передвижение парламентариев», в том числе ограничивают их участие в мероприятиях межпарламентских организаций. Более того, имеет место дискриминация целых парламентских делегаций, когда их лишают права голоса.

Тем не менее, постепенно ситуация меняется к лучшему. Так, в апреле 2019 года на Ассамблее в Дохе президент межпарламентского союза Габриэла Баррон выступила с заявлением о недопустимости применения санкций по отношению к парламентариям. Подобные заявления уже приняты целым рядом парламентов мира.

«Сегодня, к счастью, мы видим, что здравый смысл побеждает. Парламентская ассамблея Совета Европы вновь возвращается к демократическим принципам. Но, к сожалению, примеров дискриминации парламентариев по всему миру остаётся немало», — добавила Матвиенко.