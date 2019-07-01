Москва, , 12:05 — REGNUM

Соединенные Штаты Америки подрывают основы международного права ради собственной выгоды, что отрицательно сказывается на глобальной стабильности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Следуя логике собственной исключительности, США практикуют бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств, грубое силовое, экономическое, информационное давление. В результате чего мы имеем рост напряженности во всем мире», — заявил Володин.

При этом, по его словам, Америка находит возможность объяснить свои действия.

«Чтобы оправдать свое агрессивное поведение, создают образ врага из стран, которые отстаивают право на свой путь развития, свой суверенитет. Причем в рамках своей культуры, традиций, опираясь на демократические принципы. Речь идет об истории, которая имеет каждая страна, и путь, который она прошла», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что в сложившейся ситуации главная задача парламентариев всех стран — соблюдать принцип невмешательства в суверенные дела государств и взаимодействовать в рамках международного права.

«Отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закрепленное в Уставе и решениях ООН. В противном случае наступление на национальный суверенитет, вмешательство во внутренние дела и насильственный «экспорт демократии» неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права», — отметил Володин.

В Москве открылся второй форум «Развитие парламентаризма», в нем участвуют гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума принимают участие 41 спикер национальных парламентов. Форум проводится Госдумой.

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