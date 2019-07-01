Джакарта, , 12:08 — REGNUM

Правительство Индонезии совместно с правительством Российской Федерации привержены постоянному совершенствованию двустороннего сотрудничества в экономической и культурной областях, сообщает Antaranews.

Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Дармин Насутион заявил, что экономическое сотрудничество между двумя странами включает стратегические инвестиции в инфраструктуру, энергетику и транспорт.

«Мы должны воспользоваться импульсом для ускорения и реализации всех согласованных проектов, таких как железнодорожные перевозки на Калимантане и проекты в сфере энергетики в Восточной Яве», — заявил министр Дармин Насутион в Джакарте.

Издание отмечает, что в области туризма и культуры сотрудничество между двумя странами также хорошо налажено, особенно после того, как авиакомпания «Россия» запустила рейс Москва — Бали, что увеличило число прибывающих туристов из России на 24,4% в феврале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года.

«Мы искренне надеемся, что прямое авиасообщение между странами поможет укрепить торговлю и инвестиции, а также взаимоотношения между людьми», — добавил Дармин Насутион.

Кроме того, по его словам, Индонезия надеется на заключение соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для расширения доступа к экспортным рынкам.

Напомним, Индонезия и Российская Федерация отметят 70-летие установления дипломатических отношений между странами в феврале 2020 года.

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