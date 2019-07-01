Москва, , 11:59 — REGNUM

Участники Международного форума «Развитие парламентаризма» рассмотрят проект резолюции, где осуждается нападение на российских парламентариев в Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), чье выступление в кресле спикера парламента Грузии вызвало активный протест оппозиции.

В резолюцию II Международного форума «Развитие парламентаризма» включен пункт в связи со срывом заседания МАП.

«В резолюции сказано, что мы — все присутствующие здесь парламентарии из 130 стран мира — заявляем о неприемлемости любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках, которые идут в разрез с основополагающими демократическими ценностями, принципами международного права и парламентаризма», — сказал Гаврилов.

Он надеется, что парламенты мира прислушаются к этим словам и к этому решению.

В Москве открылся второй форум «Развитие парламентаризма», в нем участвуют гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума принимают участие 41 спикер национальных парламентов. В работе форума участвуют парламентарии-члены МАП, которые были с Гавриловым в Тбилиси на генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия — депутат парламента Кипра Ангелос Воцис, депутаты Глосдумы РФ Иван Сухарев, Николай Земцов и советник МАП Костас Мигдалис.

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