Анкара, , 11:46 — REGNUM

Первая поставка российской системы противоракетной обороны С-400 в Турцию будет осуществлена в течение десяти дней. Об этом на полях саммита G20 в японской Осаке заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

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«В течение десяти дней, возможно, в течение одной недели, первая партия прибудет. Я сказал Трампу (президенту США Дональду Трампу — прим. ИА REGNUM ) об этом открыто», — цитирует слова Эрдогана газета Hurriyet после встречи с главой Белого дома.

Турецкий лидер также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который пытается отговорить Турцию от приобретения С-400 у России и предлагает поставки американских истребителей F-35. Что касается возможных санкций в отношении российской следки, ранее озвученных США, то, по словам Эрдогана, их не будет.

Президент Турции, выступая после встречи переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Японии, заявил о своей уверенности в том, что спор по поводу С-400 будет преодолён «без проблем».

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Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, на сумму $2,5 млрд Турция подписала в 2017 году. Эта сделка стала причиной острого кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона. США заявили, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и позволят России получать разведданные о новейших самолётах. В этой связи Вашингтон в резкой форме неоднократно требовал отказаться от этого соглашения в пользу закупок у США зенитно-ракетных комплексов Patriot. Анкара ответила отказом.

Ранее руководство Турции не раз заявляло о том, что не намерено пересматривать или переносить сроки поставок российских зенитных ракетных систем С-400.

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