Москва, , 11:43 — REGNUM

Российские парламентарии с понимаем отнеслись к отсутствию грузинской делегации на Международном форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Грузинская делегация также была приглашена для участия в форуме, но не смогла приехать в связи с внутриполитическими событиями в стране, пояснил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Обстоятельства бывают разные, поэтому мы с пониманием относимся к этому», — сказал Толстой, отвечая на вопросы журналистов.

Россия открыта к диалогу, но сейчас пришло время продемонстрировать это на деле, показать наше гостеприимство и готовность к совместной работе, отметил парламентарий.

На форуме предстоит обсудить общие подходы к законодательным инициативам, которые определят будущее человечества: речь пойдет о цифровой экономике и искусственном интеллекте, межпарламентском сотрудничестве, безопасности и так далее.

В Москве открылся второй форум «Развитие парламентаризма», в нем участвуют гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума принимают участие 41 спикер национальных парламентов.