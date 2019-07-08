8 июля 2019 | Время чтения 29 мин

Выдвижение кандидатов на пост губернатора региона стало главным событием Курганской области июня 2019 года. В предвыборной гонке есть авантажный фаворит, которому аналитики пророчат победу с первого тура, при этом более 70% населения недовольны положением дел в регионе. Областным правительством намечены пути работы над ошибками в экономике, медицине, образовании Зауралья, а также в аппарате управления. На помощь депрессивному региону пришли федеральные министры и губернаторы соседних областей.

Елена Миронова, , 10:03 — REGNUM

Выдвижение кандидатов на пост губернатора региона стало главным событием Курганской области июня 2019 года. В предвыборной гонке есть авантажный фаворит, которому аналитики пророчат победу с первого тура, при этом более 70% населения недовольны положением дел в регионе. Областным правительством намечены пути работы над ошибками в экономике, медицине, образовании Зауралья, а также в аппарате управления. На помощь депрессивному региону пришли федеральные министры и губернаторы соседних областей.

Курган Иван Шилов © ИА REGNUM

Надежда на вменяемость и управляемость

В первых числах июля завершён приём документов от претендентов на пост главы региона, которого зауральцы выберут 8 сентября 2019 года. Первым официальным кандидатом в губернаторы стал временно исполняющий обязанности главы Зауралья Вадим Шумков. О своём намерении пойти на выборы самовыдвиженцем «от жителей Курганской области» он символично заявил в День России 12 июня. Его поддерживает региональное отделение партии «Единая Россия» и областное отделение «Союза промышленников и предпринимателей России», а также казачье сообщество. Шумков сдал необходимые документы в региональный избирком. Сейчас ему предстоит собрать в свою поддержку 3 521 подпись от избирателей и 184 — от депутатов и глав муниципалитетов Курганской области.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

В последних числах июня Вадим Шумков представил сопредседателей своего избирательного штаба — директора курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Валерия Яхонтова и заслуженного учителя РФ, директора гимназии №47 Кургана Ольгу Баланчук. Его выдвижение в кандидаты на пост губернатора Курганской области поддержали и активисты движения «Энергия Зауралья», которые собирают по всем 26 муниципалитетам региона подписи. За первые два дня волонтёрской работы собрано более 5 тысяч подписей в поддержку Шумкова.

Курганское отделение ЛДПР на губернаторские выборы выдвинуло кандидатуру депутата областной думы, педагога по образованию Юрия Ярушина. Президиум центрального совета «Справедливой России» 15 июня утвердил в качестве кандидата в главы Зауралья директора Института экономики и права Курганского госуниверситета, известного в Кургане адвоката Татьяну Майбороду. В апреле 2019 года зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал кандидата от КПРФ — депутата гордумы Кургана, юриста Якова Сидорова. Сейчас условной оппозиции предстоит пройти «муниципальный фильтр» — собрать в свою поддержку 184 подписи депутатов или глав поселений Курганской области.

Отметим, что безусловному фавориту предвыборной гонки Вадиму Шумкову достались весьма активные соперники, работающие с региональной повесткой круглый год. У каждого из них давно сформировано ядро программы. Курганское отделение КПРФ делает ставку на вопросы добычи урана, отходы действующих предприятий, «мусорную» реформу, плачевное состояние здравоохранения. ЛДПР делает акцент на вопросах опеки и попечительства, особенно в моменте предоставления жилья детям-сиротам. Их темы — произвол в системе УФСИН и заброшенные памятники, бедственное положение жителей аварийных домов. Представители курганской «Справедливой России» доки в темах ЖКХ, плохих дорог и низких зарплат бюджетников.

Напомним, в конце мая эксперты фонда «Общественное мнение» заявили: если бы выборы состоялись сегодня, то Вадим Шумков мог бы победить с результатом 90%. При этом 72% опрошенных жителей Зауралья недовольны положением дел в регионе. Вероятную победу на губернаторских выборах Вадиму Шумкову предрекают и эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Но не стоит обольщаться. Предшественник Вадима Шумкова, Алексей Кокорин, 14 сентября 2014 года выиграл выборы, набрав 84,87% голосов избирателей. Он был избран на пять лет, но стал большим разочарованием жителей Зауралья, оставив пост главы региона по собственному желанию в тяжелое для Зауралья время. И хотя Алексей Кокорин до ухода заявлял, что готов пойти на второй срок, состояние Курганской области на тот момент во всех направлениях социально-экономической жизни было столь плачевным, что тянуть со сменой главного управленца было уже невмоготу, ибо результат губернаторских выборов обещал стать непредсказуемыми. С Вадимом Шумковым в регион пришла надежда на вменяемость и управляемость процессами.

Встреча Владимира Путина с Алексеем Кокориным

Зауралье на правительственном уровне признано депрессивным регионом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, определив в середине июня 10 российских регионов со слабой экономикой, закрепил за Курганской областью главу Минфина Антона Силуанова. Причём врио губернатора региона Вадим Шумков сам обратился в правительство с просьбой подключить «тяжёлую артиллерию» в борьбе с экономическим кризисом в Курганской области. Кроме того, в июне область вошла в пилотный федеральный проект по снижению бедности.

Как ранее заявлял сам Шумков в своих «мартовских тезисах», Зауралье имеет слабо дифференцированную структуру экономики, 31% которой занимает промышленность и 13% — сельское хозяйство. В отличие от других регионов Уральского федерального округа здесь отсутствуют собственные топливно-энергетические ресурсы. Валовый региональный продукт на душу населения в два раза ниже, чем в среднем по России, и в 3,5 раза ниже, чем по Уральскому федеральному округу. Дамокловым мечом над регионом висит затяжной госдолг, который составляет 16,5 млрд рублей, большая часть которого, 11 млрд рублей, — это коммерческие кредиты под высокий процент. По состоянию на 1 января 2019 года долговые вериги Курганской области составляют 88% от собственных доходов. Бюджетная обеспеченность на душу населения в Зауралье по собственным доходам почти в четыре раза меньше, чем в соседней Тюменской области.

Безусловно, Вадиму Шумкову помогает его прежняя деятельность в статусе замглавы состоятельной и успешной Тюменской области, для привлечения инвестиций в которую он сделал весомый вклад. В Курганской области он фактически разруливает почти безвыходную ситуацию, занимаясь антикризисным менеджментом с привлечением капитала извне. Пока инвесторам интересна промышленная сторона Зауралья. И у Курганской области есть в этом плане задел. Регион производит в общероссийском объеме около 40% автобусов среднего класса, 40% радиаторной продукции для автомобильной промышленности, 30% антибиотиков, 25% мостовых металлоконструкций и 19% урановой руды.

Оптимизация, мобилизация собственных ресурсов, инвестиции и внешняя помощь Курганской области — кратко на встрече со сторонниками Шумков озвучил свою программу и стратегию.

Помощь от министерств и соседей

В июне Зауралье с рабочими визитами посетили два федеральных министра, пообещавшие существенную поддержку Зауралью.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин 28 июня провёл в Кургане совещание для глав регионов Уральского федерального округа. Он пообещал Зауралью оказать помощь в профилактике лесных пожаров и реализации ключевых для региона экологических проектов. А именно в реабилитации реки Битевки, а также углубления дна в реке Тобол, направленного на предупреждение наводнений.

Самолёт Бе-200 на тушении лесного пожара

Помимо этого, руководитель Минприроды настаивает на расширении регионального парка противопожарной спецтехники. Это снизит в Курганской области ущерб от лесных пожаров на 47%. Техника будет закупаться у местного предприятия — Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования (АО «ВзППСО»).

С наступлением пожароопасного сезона на территории Курганской области традиционно складывается сложная обстановка. Не стал исключением и 2019 год, когда с первых дней мая регион охватили природные пожары. На их тушение и ликвидацию последствий из федерального бюджета Зауралью было выделено 35 млн рублей.

Также читайте: Спецтехника снизит ущерб от лесных пожаров в Курганской области на 47%

После визита в Зауралье 21 июня главы Министерства сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева Курганская сельскохозяйственная академия получит федеральную помощь размером 200 млн рублей. Это позволит урегулировать вопрос с выплатой стипендий, которые задолжали студентам с января 2019 года. Кроме того, запланированы мероприятия по оптимизации работы академии, ремонту ряда объектов на её территории и увеличению количества студентов на 125−150 человек к сентябрю 2020 года. Напомним, с 13 мая 2019 года в Курганской сельхозакадемии — новый исполняющий обязанности ректора Роман Скиндерев. Прежний ректор КГСХА Владимир Левитский покинул пост по собственному желанию.

Студенты в аудитории

Также читайте: Курганской сельхозакадемии профильное министерство выделит 200 млн рублей

В рамках стратегии развития макроэкономического Урало-Сибирского региона Зауралью помогут со сбытом продукции и соседние регионы-доноры — Ямал и Югра. В июне были пролонгированы и дополнены межрегиональные соглашения между ХМАО, ЯНАО и Зауральем. Проговорены намерения о переселении жителей Ямала в новое жильё в Курганской области. Также власти Ямала заинтересованы в приобретении специализированной дорожной и пожарной техники, поставках сельскохозяйственной продукции из Зауралья, помощи в ремонте объектов социальной сферы и возможности для ямальцев проходить лечение в ортопедическом центре имени Илизарова.

«Ямал будет помогать курганским товаропроизводителям выходить на рынок автономного округа. В некоторых нишах, в том числе в сфере производства нефтегазового оборудования, есть хорошие наработки. Мы должны помочь Курганской области в поиске потребителей», — отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Ранее в сюжете: Ямал и Курганская область добавили пункты в договор о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума было актуализировано соглашение о межрегиональном сотрудничестве Зауралья и Югры. К прежним добавился пункт открытия авиасообщения между Курганом и городами автономного округа.

Ранее в сюжете: Города Югры и Зауралья свяжут прямые авиамаршруты

Власть и бизнес — курс на взаимопонимание

Деловые круги Зауралья оценили намерение Шумкова решать проблемы комплексно, а не по мере их поступления. Они поддержали его кандидатуру на пост губернатора региона с основным наказом: ускорить принятие решения по приведению энерготарифов для бизнеса в Курганской области к средним по Уральскому федеральному округу.

«Это позволит значительно разгрузить себестоимость и поднять конкурентоспособность по ценовым параметрам действующих бизнес-структур региона. Кроме того, это позволит снизить издержки бюджетных организаций на потребляемую электроэнергию. А это, в свою очередь, — экономия бюджетных средств региона», — пояснил председатель областного отделения Союза промышленников и предпринимателей России Сергей Муратов.

ЛЭП reg

Отметим, что на данный момент в регионе установлен льготный тариф на электроэнергию пока лишь для вновь создаваемых предприятий — Шумкову удалось договориться с «Корпорацией СТС» в части региональной составляющей энерготарифа.

Появились первые плоды взаимопонимания власти и бизнеса. Индекс промышленного производства за 5 месяцев 2019 года вырос с января по май 2019 года на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства предприятия добывающей промышленности вырос на 9,2%. Лидерами стали АО «Далур» (+ 12%), которое занимается добычей урана, и ООО «Бентонит Кургана» (+13,3%), добывающее бентонитовую глину. В обрабатывающей промышленности рост индекса промпроизводства составил 6,7%. На 20% увеличилось производство машин и оборудования для нефтегазового комплекса. Рост производства наблюдается на ООО «Курганхиммаш» (+54,3%), ООО «КАВЗ» (+24,9%), ОАО «Завод «Старт» (+54,2%) и на проблемном ПАО «Курганмашзавод» (+2,5%).

Ранее в сюжете: В Курганской области отмечен промышленный рост

Соответственно бюджет Курганской области исполнен за январь-апрель 2019 года с профицитом в сумме 1,09 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 6,24 млрд рублей. Это на 7,6% больше к соответствующему периоду 2018 года. Среднедушевой денежный доход населения области в 1 квартале 2019 года составил 18 709 рублей, что на 5,5% больше к аналогичному периоду прошлого года. Почти на 6% подросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций и составила 28 269,6 рублей.

По информации директора департамента экономического развития Курганской области Светланы Афанасьевой, Курганская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за последние два года поднялась с 82-го на 58-е место. Есть успехи на территориях опережающего развития в Варгашах, Далматово и Катайске. На сегодняшний день в реестре инвестпроектов уже более 50 проектов с инвестициями от 100 миллионов рублей каждый.

Облегчить жизнь малого и среднего бизнеса призван установленный с 25 июня 2019 года льготный налоговый режим для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Подробности в сюжете: В Зауралье установлены налоговые льготы для бизнеса

На благосостоянии региона в виде налоговых отчислений должно отразиться и открытие новых производств, о которых громко заявлялось в июне. А именно завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Группой О3» в 2020 году. СПГ из Зауралья будет поставляться в регионы России, Казахстан и Китай. И промышленное освоение АО «Далур» Хохловского месторождения урана в Шумихинском районе, начало которого положено в конце месяца.

Председатель совета директоров ООО «Группа О3» Константин Колесников, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор «Группа О3» Григорий Шифрин на Петербургском экономическом форуме O3.com

Важной проблемой для Курганской области является потеря у местных сливок общества интереса к развитию родного региона, заявил на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов. Не все бизнесмены Зауралья сводят концы с концами. Однако на заработанные в Курганской области деньги они создают бизнес и покупают недвижимость за рубежом: в Объединённых Арабских Эмиратах, Испании, на Кипре, в Черногории.

Главный промышленник Зауралья призывает строить ещё более красивые, чем за границей, дома, только в Курганской области. Покупать «Бентли», «Феррари», «Ламборгини», но ездить на них по зауральским дорогам. Может, тогда и в регионе и дома будут шикарные, и дороги хорошие и ровные, полагает Сергей Муратов.

В унисон ему вторит и Вадим Шумков, который привёл пример настоящего патриота родной Курганской земли — купца Александра Балакшина, превратившего в XIX веке кустарное производство масла в мощнейшую, мирового уровня, индустрию, дающую огромную экспортную выручку предприятиям, кооперативам, доход государству и населению.

И ещё об одном культурном коде. В Шадринске решается судьба усадьбы купца Гаврилы Густомесова. Её каменная ограда с «просеченным» железом с рисунком признана уникальной. Сам купец Густомесов в своё время был весьма богат — занимался поставкой и продажей кровельного железа, скобяных товаров, стали, чугуна. Памятник архитектуры передан городу меньше месяца назад. Последние десятилетия усадьба принадлежала Министерству обороны России и была нежилой, не использовалась, постепенно разрушаясь. Тогда как усадьба должна привлекать шадринцев и туристов, любителей истории и культуры не только внешним видом, но и внутренним содержанием. Администрация города ищет меценатов и инвесторов на уникальный объект.

Ранее в сюжете: В Зауралье ищут меценатов для реставрации дома купца Густомесова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в мае внедрена программа «памятник за рубль», когда инвесторам на 49 лет сдаётся в аренду практически даром историческое здание с условием реставрации в течение семи лет.

Воспитание чувства хозяина: родной земли в первую очередь — одна из идеологем, которую продвигает команда Шумкова в Курганской области.

В столице Зауралья с 1 июля 2019 года повышена стоимость аренды земельных участков в рекреационных зонах с 0,5% от кадастровой стоимости до 15%. То есть в 30 раз. Данные июньские поправки депутаты местного парламента внесли в местное законодательство для участков, предоставленных в аренду без торгов в целях стимулирования вовлечения в оборот арендованных земельных участков, деятельность на которых не осуществляется.

Земельный участок

В случае, когда земельный участок не используется в соответствии с видом разрешенного использования или не эксплуатируется вообще, годовой размер арендной платы будет рассчитываться с применением повышающего коэффициента 2, то есть в двойном размере.

Поправки стали вынужденными. В феврале 2019 года представители курганского Общероссийского народного фронта забили тревогу, подсчитав, что казна Кургана теряет миллионы рублей на дешёвой аренде муниципальной земли. И обратили внимание надзорных органов на странные преференции для арендатора городского сада и участка Рябковского лесопарка в районе Голубых озёр. Были вопросы и по другим арендаторам, и их накопилось довольно много. Ответы на них ищутся сейчас в кабинетах силовиков. А глава города Кургана Сергей Руденко спешно покинул должность 4 марта 2019 года по собственному желанию.

Кроме того, с июня все инвестиционные проекты по строительству, ремонту и реконструкции социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству для каждой территории будут структурированы в пятилетних планах развития для каждого муниципалитета Зауралья. В планах будет совокупно учитываться база этих планов — средства национальных проектов, региональных и федеральных программ.

Чиновникам: не слыть, а быть

Одной из характерных черт управления Шумкова является жёсткое отношение к чиновникам, которым ясно дали понять, что они в Пробирной палате служат, а получают зарплату от налогоплательщиков. Не слыть, а быть призывает их глава региона, повторяя в своих речах мантру: «Работаем на людей. Работаем на Курганскую область. Вместе».

Шумков ратует за создание в Курганской области муниципальных округов. Это, бесспорно, приведёт к сокращению массы чиновников. Сейчас в каждом зауральском сельсовете не только сидит полноценная администрация, но и заседает своя дума. И хотя с 2018 года в регионе идёт процесс укрупнения сельсоветов, Шумков предлагает более радикальный подход в территориально-административном делении Зауралья.

«Есть глава единого муниципального округа. Если в районе есть город, будет зам по вопросам городского значения. Все остальное — отдел образования, бухгалтерия, дорожники — общее», — пояснил Шумков на встрече со своими сторонниками 28 июля.

Согласно данным Свердловскстата, на 1 марта 2019 года в Курганской области на 71 тыс. кв. км насчитывается 433 муниципальных образования, среди них 2 городских округа, 24 муниципальных района, 13 городских поселений, 394 сельских поселения. Для сравнения — в соседней Свердловской области на 194 800 кв. км расположены 94 муниципальных образования, среди них 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений.

С начала 2019 года несколько глав муниципалитетов Зауралья покинули посты по собственному желанию, не дожидаясь позорной отставки за несоответствие. А в конце июня две громкие отставки произошли в Катайском районе. Глава района Юрий Малышев, которому депутаты местной думы поставили в мае оценку «неудовлетворительно» по итогам работы в 2018 году, ушёл в отставку 27 июня. В этот же день сложил полномочия председатель думы данного муниципального образования Сергей Нетесов. Исполняющим обязанности главы Катайского района стал первый заместитель руководителя Глеб Морозов. Выборы главы Катайского района состоятся на конкурсной основе в сентябре.

Отставка чиновника

Ранее в сюжете: В Зауралье сложили полномочия глава и председатель думы Катайского района

Шумков неоднократно давал понять, что ему необходимы исполнительные соратники, как говорится, без страха и упрёка. Новый начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, похоже, ждёт от своих подчинённых аналогичного подхода к работе. Профессиональную деятельность подчинённых он оценивает по уровню безопасности на улицах. В Кургане он контролирует своих подчинённых, прогуливаясь по городу пешком или на велосипеде, как обычный гражданин. По итогам неформальной оценки Свинов отметил недостаточное патрулирование городов и посёлков Зауралья и заявил о необходимости создания ППС в каждом районном отделе полиции.

Дмитрий Свинов заявил, что в Курганской области непростая, но контролируемая ситуация. Заметил недостаточно оперативное реагирование на сообщения граждан о преступлениях и происшествиях. Поэтому расширен штат службы «02». Откорректирована работа службы телефона доверия: если раньше сообщения по нему рассматривались и отправлялись в территориальные органы, то теперь вся информация поступает к начальнику УМВД.

Напомним, Дмитрий Свинов был назначен на должность начальника Управления МВД России по Курганской области указом президента РФ от 1 апреля 2019 года. Ранее он был заместителем начальника УМВД России по Тверской области. Прежний руководитель полиции Зауралья Олег Ильиных переведён с повышением в Москву — с февраля 2019 года он возглавляет ведомство по борьбе с экстремизмом МВД России.

Ранее в сюжете: Новый начальник полиции Зауралья «патрулирует» город на велосипеде

Из-за инертности чиновников управление Курганской областью до сих пор происходит в ручном режиме. Шумков неоднократно выражал недовольство сложившейся в прошлом практикой, раздавая главам муниципалитетов синие папки с претензиями местных жителей. В июне, к примеру, таким образом врио губернатора распорядился обеспечить бесперебойную подачу воды для жителей села Степное. Лично посетил Макушинский район, лично разбирался, почему вода, стоимостью 104 рубля за кубометр, подается раз в 2−3 дня на несколько часов. Хотя для решения подобных проблем существуют районные власти и профильный департамент, которые не приняли действенных решений.

Вадим Шумков с очередным рабочим визитом Kurganobl.ru

Ранее в сюжете: В ручном режиме: глава Зауралья выехал в обезвоженное село

На всю страну прогремела отставка главы управы сельсовета села Майка Щучанского района. В интернете ситуация нагнеталась до небес высказываниями о некой анархии и безвластии в населённом пункте.

Бывший глава управы Тимур Сабиров среди причин своей отставки назвал низкую заработную плату — 15,6 тыс. рублей в месяц. Зато груз ответственности был нелёгок — за малейшее нарушение муниципальные служащие штрафуются. Сложивший полномочия чиновник сообщил прессе, что нашёл высокооплачиваемую работу в Челябинске и переезжает с семьёй в другой регион. И якобы занять его место в селе не находится желающих.

«Анархии в Майке нет. Транспортное сообщение есть, работает клуб, 30 детишек в летнем лагере при школе отдыхают, детский сад работает, противопожарный отряд на месте. Анархия — это когда бардак. А в Майке жизнь идёт своим чередом. В скором времени будет назначен исполняющий обязанности руководителя сельской управы. Пусть страна спит спокойно и за село Майка не волнуется. Ведь за основные функции жизнеобеспечения там отвечает районная власть», — успокоил глава Щучанского района Пётр Чикишев.

И пояснил принцип формирования зарплаты курганского чиновника, которая рассчитывается из единых нормативов, действующих по всей Курганской области.

«Низкая зарплата чиновников — проблема всех маленьких сёл и деревень Зауралья. Происходит это из-за сильного дробления районов. Сейчас в Курганской области идёт кропотливая работа по объединению сельсоветов. В нашем Щучанском районе должно остаться 8 сельсоветов из 16. Это длительный процесс, но крайне необходимый. Чем больше население и зона ответственности, тем выше зарплата у сотрудников муниципального образования. Про 15 тысяч рублей зарплаты глава Майки ни капли не обманул. Кроме того, у него был весомый стаж муниципального служащего. Работал он хорошо, ответственно. Но троих детей сложно прокормить на зарплату сельского служащего. Это его личный выбор, который понятен и объясним. И человек, который придёт вместо Сабирова, вполне возможно, будет получать ещё меньше», — пояснил ситуацию глава Щучанского района.

Экономическая ситуация в селе Майка, по мнению Петра Чикишева, неплохая. В трёх километрах от него работает мукомольный завод, есть местное сельскохозяйственное предприятие с земельными угодьями в 10 тыс. гектаров, где трудится часть населения села. Главное, людям есть где работать и есть источник доходов.

Ранее в сюжете: Анархия или «всё чередом»? В курганском селе уволились все чиновники

Извечное «торнадо»

Помните миниатюру «Уральских пельменей» про губернаторов, когда четверо глав регионов вызваны на ковёр к президенту? Сидят они в приёмной и сочиняют, как оправдать разруху на своих территориях. Один про наводнение придумал, другой — про град. И тут слово берёт условный губернатор из Курганской области: «Вы чего все катаклизмы разобрали? Тогда у меня будет торнадо!»

Недавние катаклизмы в Зауралье показали, что уральские сатирики недалеко ушли от истины. Во время майских лесных пожаров выяснилось, что скудный парк противопожарной техники в регионе устарел настолько, что у техники отваливались колёса. Это в области, где эту технику выпускают для всей страны! А июньские ураганы с градом выявили, что не все сельхозпредприятия страхуют урожай. Это в зоне-то рискованного земледелия!

Последствия урагана в Курганской области Цитата из видео «Ураган в Курганской области прошел, разрушения остались»(KURGANru)

После майских пожаров на Курганскую область 4 июня обрушился ураган с грозами и градом. Штормовой ветер снёс крыши домов в двух сёлах Кетовского района, пострадало здание детского сада.

Непогода напомнила народную мудрость, что дорогой товар из земли растёт. В Кетовском районе град от 25 июня практически полностью уничтожил посевы капусты и свеклы, половину посевов картофеля. Местное сельхозпредприятие потеряло 5,8 млн рублей затраченных средств, а упущенная выгода составила 14 млн рублей.

От крупного, с куриное яйцо, града пострадали, помимо Кетовского района, Курган и Половинский районы.

«Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость страхования посевов. Департаментом АПК подготовлены разъяснения сельскохозяйственным товаропроизводителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации с причинением ущерба», — заявил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Владимир Марфицин.

Так ранее: «Страхуйте посевы»: в Зауралье разбираются с последствиями града

Учить матчасть призывает управляющие компании региона и начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин, констатируя, что проблем с управляющими компаниями в Зауралье довольно много. Это и несвоевременный вывоз мусора, и отсутствие реакции на жалобы граждан по содержанию домов и придомовых территорий, и слабая подготовка к прохождению отопительного сезона.

«На 1 июля по обращениям граждан проведено более 2300 проверок управляющих компаний. В результате было выявлено 1600 нарушений законодательства, из них почти 1000 — нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Вынесено 853 предписания, составлено 280 протоколов об административных правонарушениях, предъявлено штрафов на сумму более 12 миллионов рублей», — сообщил Владимир Чупахин на недавней пресс-конференции.

Глава региона каждую субботу посвящает объезду столицы Зауралья, решая опять же в ручном режиме коммунальные вопросы. Работу в курганском ЖКХ ему приходится налаживать практически с нуля. Сложная ситуация области с жилищным фондом — каждый седьмой дом в Курганской области является ветхим или аварийным. О чём свидетельствовал Свердловскстат в середине июня.

В регионе доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, составляет 42,4%. Это значительно ниже среднего показателя по России, который составляет 67,16%. На территории Курганской области 60% площади жилищного фонда оборудовано водопроводом, 55,3% — канализацией, 65,6% — отоплением, 88,4% — газом, 43% — горячим водоснабжением, 46,3% — ваннами (душем).

Вода (cc) 304cina62

Большинство жилых домов в Курганской области было построено в 1971—1995 годы. Удельный вес ветхого жилья в Зауралье составил на 1 января 2019 года почти 11%, аварийного — почти 4%.

Читайте также: В Курганской области каждый седьмой дом — ветхий или аварийный

И немудрено, что при таком состоянии жилого фонда население болезненно относится к повышению тарифов. В конце июня стало известно, что с июля повышается стоимость приёмки мусора на Шуховском полигоне, а также полигоне твёрдых бытовых отходов в Далматово. Как уточнила СМИ директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, повышение тарифов на приём мусора произошло на Шуховском полигоне, с 33,96 до 45,69 рубля за кубометр отходов, а также у компании «ДалВторКом», отвечающей за полигон в Далматово, — с 54,25 до 72,53 рубля за кубометр отходов. На других полигонах, по словам Гагариной, стоимость приёма мусора осталась неизменной. Повышение тарифа на приём мусора неминуемо отразится на стоимости вывоза твёрдых коммунальных отходов. К примеру, в Кургане услуга по вывозу мусора с июля повысится как минимум на 35%. Об этом заявил Ura.ru директор компании «Чистый город» Владимир Петриков.

Мало того, от зауральцев то ли по чиновничьей лени, то ли умышленно скрывалась полная информация о состоянии многоэтажных домов. В городе Шадринске по фактам неразмещения сведений в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) к административной ответственности привлечено 14 лиц, сообщает прокуратура Зауралья.

Не меняется пока к лучшему ситуация в курганском здравоохранении. Казалось бы, что майский скандал с нехваткой льготного инсулина для диабетиков должен был чему-то научить профильный департамент. Однако в июне вылезла наружу другая нелепица — нехватка вакцин от полиомиелита в центральной районной больнице Куртамыша. Родителям детей до года медики предложили приобрести вакцину в Кургане за свой счёт. В департаменте здравоохранения региона заверили, что вакцина имеется в достаточном количестве. Причиной дефицита вакцины стала, по их мнению, недоработка руководства больницы в данном направлении.

От этой вечной помеси богадельни с реанимацией устали все. В ближайшее время в регионе будет изменён принцип закупа льготных лекарств, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина 27 июня. Как выяснилось, своевременному обеспечению льготников препаратами вредил не только человеческий фактор, когда вовремя не вносились данные в электронную базу, но и низкие закупочные цены, которые выставляла специальная программа по госзакупкам. На заниженные цены невозможно было найти поставщиков.

«Благодаря изменениям в законе о госзакупках удалось поднять цену до той, которая позволит поставщику получать прибыль», — пояснила Лариса Кокорина.

На данный момент идёт закуп льготных лекарств на четвёртый квартал 2019 года. До осени запас бесплатных препаратов в Курганской области есть.

Читайте в сюжете: В Курганской области меняют принцип закупки льготных лекарств

Что касается аудита экономики учреждений здравоохранения, который вёлся межведомственной комиссией с декабря 2018 года и когда выявилось по словам Шумкова «банальное воровство» в курганских больницах, то из него вывод был сделан однозначный. Госзакупки по ремонтам больниц Зауралья будут проверять на старте также сотрудники правоохранительных органов.

Больничный коридор

Об этом заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 20 июня 2019 года на заседании совета по развитию здравоохранения, отметив, что в этом году будет беспрецедентное количество ремонтов по всем медицинским учреждениям и вкладываются весьма большие деньги.

Читайте в сюжете: Ремонты больниц Зауралья проконтролируют силовики

В образовании Зауралья значимым стал визит 14 июня руководителя образовательного центра «Сириус» в Сочи Елены Шмелевой, в ходе которого было принято решение о создании в Зауралье образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие». В «Сириусе» уже 112 курганских ребят прошли программы обучения. Центр «Созвездие» будет работать на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей по модели сочинского центра. В 2019 году в Кургане создадут детский технопарк «Кванториум». Определена площадка под молодёжный коворкинг-центр.

«Пора перестать просто говорить про будущее наших детей. Надо создавать его конкретными делами. Уверен, от этого намного больше пользы», — написал Вадим Шумков в своем блоге в социальной сети.

Но и в этой сфере без «торнадо» не обходится. В Курганской области с начала 2019 года зашкаливает количество подростковых суицидов.

«Шесть случаев в этом полугодии, дети уходят из жизни, и мы этот процесс не можем контролировать, это наша вина. Уходят из жизни подростки 17 лет, не 13−14, где самый переломный период», — заявила на июньском совещании заместитель губернатора Курганской области по соцполитике Татьяна Меньщикова.

Ранее в сюжете: В школах Курганской области наблюдается серьёзный дефицит психологов

В школах Курганской области обеспеченность психологами составляет 60%. Один педагог работает на несколько образовательных учреждений. Особенно не хватает школьных психологов на селе. При нормативе один психолог на 500 детей в Курганской области доходит до 1900. За полгода 2019 года из школ столицы Зауралья ушли 12 психологов. Также недостаточная психологическая работа в регионе оказывается детям-инвалидам и асоциальным семьям.

В целом июньские события в Зауралье показывают стремление к улучшению всех сторон жизни населения. Однако «торнадо» продолжают навещать регион. Над их предотвращением ещё работать и работать.