Вена, , 11:39 — REGNUM

Европейским полицейским и юристам не рекомендуют отправляться на отдых в Турцию. Основание: Международная ассоциация полицейских (International Police Association, IPA) внесена в список террористических организаций в этой стране, пишет газета Kronen Zeitung 1июля.

Внутренний информационный бюллетень IPA вызвал тревогу в кругах исполнительной власти в Австрии. В нем говорится, что прибытие в Турцию может обернуться бессрочным арестом для полицейских.

«Если у австрийских членов IPA действительно есть намерение отправиться в отпуск в Турцию, ни в коем случае не рекомендуется представляться там в качестве члена организации или иметь при себе оборудование IPA», — говорится в бюллетене.

Бюллетень напоминает, что четверо последних председателей турецкого отделения организации содержатся под арестом в Турции. Впервые подобное предупреждение было издано в 2017 году.

Напомним, между Австрией и Турцией довольно напряженные отношения. Вена является непримиримым противником принятия Турции в Европейский союз, а прежнее «бирюзово-голубое» правительство Австрии боролось с финансированием Турцией мечетей и мусульманских общин в стране. Год назад в Вене были закрыты несколько мечетей и высланы несколько имамов.