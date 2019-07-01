Серпухов, Московская область, , 11:29 — REGNUM

«Единая Россия» получила 26 из 30 мандатов в Совете депутатов городского округа Серпухов Московской области, сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в Мособлизбиркоме.

Три мандата получат кандидаты от ЛДПР, один от КПРФ. «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы не смогли получить ни одного места в Совете депутатов.

Выборы проходили 30 июня, явка составила 16,4%.

В Мособлизбиркоме отметили, что по ходу выборов поступили четыре жалобы — одна в ТИК и три в УИК. Все жалобы были рассмотрены и ответы заявителям по ним даны.