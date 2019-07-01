Нью-Дели, , 11:27 — REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар назвал «продуктивной» двустороннюю встречу премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента Индонезии Джоко Видодо в кулуарах саммита G20 в Осаке (Япония), сообщает Sindonews.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел продуктивную встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо в кулуарах саммита G20. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области торговли и инвестиций, обороны, морского пространства, авиации и космоса, а также взаимодействия в рамках концепции Индо-Тихоокеанского региона», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

Как известно, стороны также обсудили развитие сотрудничества в экономической сфере. Глава Индонезии призвал продолжить совместную работу для достижения товарооборота в 50 млрд долларов США к 2025 году путем устранения торговых барьеров и пошлин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кулуарах саммита G20, который проходил в Осаке 28−29 июня, президент Индонезии Джоко Видодо провел двусторонние встречи с главами Южной Кореи, Китая и Турции.

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